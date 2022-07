Choć oficjalnie mówi się, że Fobos (i Deimos) to księżyc Marsa, to rozmiarami i wyglądem przypomina on bardziej planetoidę. Jego wymiary to zaledwie 27 × 21 × 18 km. Księżyc okrąża planetę w ciągu zaledwie ośmiu godzin, poruszając się po orbicie oddalonej o 5600 km od jej powierzchni.