Pro Controller do PS5 na pierwszym patencie. Tak wygląda pad premium dla wymagających

Czym wyróżniają się tzw. pro kontrolery na tle podstawowych wersji padów, bezpośrednio od producentów konsol? Przede wszystkim dodatkowymi przyciskami, zazwyczaj umieszczonymi na pleckach. Dostęp do nich jest szybszy niż do przycisków akcji, wywoływanych kciukiem odrywanym od analoga. Szybszy dostęp to z kolei szybciej rzucony granat albo przeładowany magazynek, co ma kluczowe znaczenie podczas sieciowych rozgrywek.