Szybki jak błyskawica. Acer Predator GD711 to projektor 4K z VRR dla PS5 i Xboksa - test

Biorąc pod uwagę konkurencyjną cenę, obawiałem się, że GD711 będzie cierpiał na odczuwalny lag. Specyfika projektorów sprawia bowiem, że te są znacznie mniej responsywne względem paneli w monitorach oraz telewizorach. Gdy projektor potrafi zredukować opóźnienie poniżej 10 ms, mamy do czynienia z dużym osiągnięciem. To jednak domena sprzętów, które nierzadko kosztują po kilkanaście tysięcy złotych i więcej. Znacznie tańsze modele to znacznie większy lag, co za tym idzie, gorsze sterowanie, mniejsza skuteczność podczas sieciowych zmagań i mniejsza frajda z rozgrywki.