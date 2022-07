Na co dzień obracam się też raczej wśród nowoczesnych sklepów i dostawców, tym bardziej zaskoczyło mnie, że wciąż istnieją biznesy, których obecności w internecie można się doszukać co najwyżej na spotted, lub na Mapach Google’a, jeśli tylko jakiś klient je tam dodał. I to wcale niemałe biznesy. Kontakt? Telefoniczny. Strona internetowa? A po co. Facebook? A co to. Oferta? Przyjdź pan sobie i sobie popatrz. Nie wiem, czym jestem bardziej zdziwiony - tym cyfrowym zacofaniem, czy faktem, że... nikomu to nie przeszkadza, a biznes kręci się jakby nigdy nic. Gdzie jest teraz wasz Bóg, guru marketingu? Widziałem w ostatnich tygodniach biznesy jak np. składy kruszywa, które marketing ostatnio uprawiały może z 20 lat temu, a radzą sobie doskonale.