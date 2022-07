Budują drona, który będzie łapać inne drony w siatkę. Polacy stworzyli dla niego specjalną bazę

Dzięki zastosowaniu naszego huba konieczność pracy operatora ograniczona jest do minimum, wszystkie procesy są zautomatyzowane, a to przekłada się na efektywność systemu, jego niezawodność oraz łatwość prowadzenia misji. W lotach związanych z bezpieczeństwem, tak jak w przypadku projektu AUDROS, niezawodność i gotowość do lotów w trybie non-stop jest kluczowa. - mówi Mateusz Siwula, konstruktor z firmy Dronehub.