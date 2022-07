Nintendo Switch Pro jeszcze w 2022 roku? Zapomnij

To, że nie zobaczymy w tym roku Switcha Pro, jest niemal pewne. Za to nie jest wykluczone, iż Nintendo jeszcze nas zaskoczy i pokaże w tym roku nową konsolę – Switcha Lite OLED. Pogłoski o możliwym powstaniu takiego sprzętu krążą w zasadzie od dnia premiery Switcha OLED, więc niewykluczone, iż najtańszy Switch również otrzyma w tym roku odświeżoną edycję z pięknym ekranem, podczas gdy edycja z ekranem plastikowym pozostanie w ofercie, by przemówić do portfeli rodziców szukających trudnej do uszkodzenia zabawki dla swoich pociech. Jak zwykle jednak to przewidywania pisane palcem po piasku. Jeśli jednak Nintendo miałoby pokazać nowy sprzęt, z całą pewnością zrobi to niebawem, by sprzedaż mogła ruszyć przed okresem świątecznym.