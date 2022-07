Japonia: silny wybuch wulkanu Sakurajima. Z nieba spadają głazy wulkaniczne

Kilka godzin po erupcji władze lokalne poinformowały, że nadal nie ma żadnych informacji o zniszczeniach, a z bezpośredniego otoczenia wulkanu ewakuowano 51 osób. Nie zmienia to faktu, że władze podniosły poziom zagrożenia erupcją do najwyższego piątego poziomu. Oznacza to, że w razie czego mieszkańcy okolicy muszą być gotowi do natychmiastowej ewakuacji. Nigdy wcześniej w okolicy Sakurajimy nie wykorzystywano piątego stopnia zagrożenia.