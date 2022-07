Dla każdego coś głośnego. Sprawdzamy, ile trzeba wydać na dobre słuchawki TWS

Jak na słuchawki za 99 zł, Edifier X2 brzmią więcej niż przyzwoicie, co zawdzięczają 13-milimetrowym przetwornikom z silnym basem. Słuchawki mogą działać bez przerwy nawet przez 7 godzin, zaś sumarycznie mogą pracować nawet przez 28 godzin bez konieczności ładowania etui. Jeśli chodzi o słuchawki Bluetooth do 100 zł, to naprawdę mocna propozycja.