Tysiące km nieużywanych światłowodów w oceanach przydadzą się do wielorybów

W latach 90-tych USA "podłączały" świat do Internetu, w związku z czym na dnie oceanicznym znalazły się setki tysięcy kilometrów kabli światłowodowych. Jednak już o wiele mniej mówi się o tym, ile tysięcy kilometrów z tych kabli to tzw. ciemne światłowody (dark fiber) - nieużywane, lecz w pełni sprawne światłowody, które czekają na właściciela lub zagospodarowanie. Zespół norweskich uczonych zademonstrował potencjalny sposób wykorzystania nieużywanych kabli do... obserwacji wielorybów.