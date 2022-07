Ból nie był ciągły i nie pojawiał się nagle; gdy już się zjawiał, to narastał stopniowo aż do godzin wieczornych, a potem znikał. I ponownie, przypisałem go długotrwałej pracy przy komputerze, zwłaszcza że weekendami ustępował. Jako że pracowałem dużo, uznałem, że po prostu "tak musi być". Być może były to jakieś lekkie stany migrenowe, spowodowane długotrwałym patrzeniem na ekran, w każdym razie zrobiłem to, co robi każdy mężczyzna z problemem zdrowotnym - zignorowałem go, czekając, aż samo przejdzie.