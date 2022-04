Jeden monitor czy dwa? Wady i zalety pracy na kilku wyświetlaczach

Skoro zaś o macOS mowa, to system operacyjny Apple’a jest wprost stworzony do pracy przy użyciu jednego tylko wyświetlacza, najlepiej takiego, który odpowiada rozmiarem i rozdzielczością do nietypowego skalowania obrazu w komputerach Mac. Nie bez powodu MacBooki czy monitory Apple’a mają niestandardowe rozdzielczości – Apple dobiera je tak, by zawsze uzyskiwać pożądaną, wysoką gęstość pikseli i pozornie ostrzejszy obraz. MacOS bardzo przeciętnie radzi też sobie z zarządzaniem oknami, przynajmniej fabrycznie. Można oczywiście doinstalować aplikacje, które ułatwią przypinanie i rozmieszczanie okien niczym w systemie Windows, ale to proteza; co do zasady macOS nie radzi sobie nawet w ułamku tak dobrze z pracą na wielu wyświetlaczach, co komputery z systemem Microsoftu.