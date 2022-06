Najciekawsze są jednak szacunki dotyczące wieku samego pulsara. Astronomowie podejrzewają, że obserwowana przez nich gwiazda neutronowa powstała zaledwie 14-80 lat temu. W skali kosmicznej to nie jest nawet mrugnięcie okiem. Jakby nie patrzeć, gwiazda, której eksplozja doprowadziła do jej powstania żyła zapewne setki milionów lat. Nam się zdarzyło akurat spojrzeć w jej stronę tuż po jej śmierci. W najbliższych latach naukowcy planują dużo dokładniej przyglądać się temu obiektowi. Nieczęsto nadarza się okazja do obserwowania pierwszych lat istnienia tak fascynującego ciała niebieskiego, jakim jest gwiazda neutronowa.