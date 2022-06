Oczywiście nie muszę chyba dodawać, żeby w żadnym wypadku nie niszczyć sprzętu fotograficznego po to, żeby powtórzyć czyjś wyczyn z TikToka. Nagranie Tatiany Bruening pokazuje jednak, że każdą tego typu poradę podpatrzoną w najpopularniejszej aplikacji społecznościowej świata warto weryfikować, bo łatwo jest uwierzyć, że to naprawdę działa, podczas gdy w istocie jest to albo głupota, albo... celowa ściema, mająca nakręcić viral.