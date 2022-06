Północny biegun Ziemi zamieni się z południowym? Naukowcy znają odpowiedź

Badacze ze szwedzkiego Uniwersytetu w Lund przekonują, że anomalie magnetyczne, takie jak chociażby Anomalia Południowoatlantycka (obszar, na którym wewnętrzny pas Van Allena przebiega najbliżej powierzchni Ziemi) tak jak się pojawiły, tak powinny zniknąć w ciągu najbliższych trzech stuleci. Okazuje się bowiem, że anomalie takie nie są czymś wyjątkowym. Wszystko wskazuje na to, że podobna anomalia pojawiła się 1600 lat p.n.e. i istniała przez kolejne 1300 lat, po czym po prostu zniknęła. Wychodzi na to, że ostatecznie do zamiany biegunów raczej nie dojdzie, a jeżeli już to nie w najbliższej przyszłości.