PlayStation 5 Slim w wersji "zrób to sam". Ma tylko 2 cm wysokości

Tradycją Sony jest pokazywanie odchudzonych wersji konsol kilka lat po premierze pierwszej rewizji danej generacji. Zapewne nie inaczej będzie w przypadku PlayStation 5, czyli najnowszej konsoli, której zdecydowanie przydałaby się kuracje odchudzająca. PS5 jest konsolą ogromną, przez co nie mieści się do typowych szafek RTV, co stanowi naprawdę duży problem wśród graczy. Wersja PS5 Slim jest bardzo oczekiwana, ale zapewne poczekamy na nią jeszcze kilka lat.