Tydzień temu, 11 czerwca, uderzenie pioruna na terytorium rezerwatu indiańskiego Tohomo O’odham kilkanaście kilometrów na południe od Kitt Peak spowodowało powstanie pożaru, który na przestrzeni całego tygodnia stopniowo zbliżał się do obserwatoriów astronomicznych. W czwartek podjęto decyzję o ewakuacji całego personelu naukowego z terenu obserwatorium. Przez ostatnie czterdzieści osiem godzin oddziały lokalnej straży pożarnej walczą o powstrzymanie ognia z dala od obserwatoriów. Dzisiaj podano informację, że jak na razie udało się ochronić instrumenty astronomiczne, choć cztery budynki nienaukowe znajdujące się na szczycie Kitt Peak już spłonęły. Bitwę z pożarem można uznać za wygraną. Jak jednak zauważają służby, obserwatoria będą zagrożone pożarem jeszcze przez co najmniej tydzień. Gęsty dym, wyjątkowo niska wilgotność powietrza, silne wiatry póki co sprzyjają rozprzestrzenianiu się pożaru, który do piątku zdołał pochłonąć już niemal 7000 ha terenu i wciąż dociera na nowe tereny. Zachodzące na świecie zmiany klimatyczne gwarantują jedynie, że takich pożarów w przyszłości będzie więcej.