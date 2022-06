Po tych wszystkich fikołkach formalnych obie spółki dostały na początek zaliczkę w wysokości 40 proc. dofinansowania, czyli 264,6 mln zł. Po ponad dwóch latach - czyli w 2020, gdy NIK przeprowadzała pierwszą kontrolę - nie rozliczyły z tego 227 mln zł. Co więcej, nie zakończyły w terminie kluczowych etapów budowy, ale mimo to tak dogadały się z CPCP, że nie musiały płacić karnych odsetek. A zabolałyby one, bo wynosiły wtedy 17,4 mln zł. Na tamten okres Fibee I i Fibee IV zbudowały zaledwie 4 proc. sieci, którą można było podłączyć do ok. 4 proc. planowanych gospodarstw. A był to, przypomnę, półmetek prac.