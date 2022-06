Idealny aparat nie istniał. Wtem pojawiła się nowa Leica M-A za 100 tys. zł

Fotograf ma tu do dyspozycji tylko dwie zmienne: czas naświetlania oraz przysłonę obiektywu. A co z czułością? Ta jest oczywiście ustawiona "na sztywno", na załadowanym filmie. To od fotografa zależy, jak precyzyjnie dobierze kombinację czasu naświetlania i przysłony. Leica M-A jest więc aparatem skierowanym do bardzo doświadczonych profesjonalistów, którzy czują aparat całym sobą. Mam bardzo głęboki szacunek do fotografów, którzy są w stanie opanować stuprocentowo manualny korpus, dobierając ręcznie ostrość i ekspozycję, a jednocześnie panując nad kadrem i tworząc przy tym przemyślane i nieprzypadkowe zdjęcie.