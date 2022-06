Na Księżycu są dziwne kopuły, które nie powinny tam występować. NASA chce je zbadać i wyśle do nich łazik

Kopuły Gruithuisen to nowy, ale bardzo fascynujący obiekt na powierzchni Księżyca. Możliwe, że na zdjęciu nie wyglądają one zbyt intrygująco, ale według naszej obecnej wiedzy takie kopuły nie powinny na Księżycu w ogóle występować. Dlaczego? Obie wypukłości skalne powstają zazwyczaj z magmy bogatej w krzemionkę. Na Ziemi taka magma powstaje w wyniku aktywności wulkanicznej i to w środowisku bogatym w wodę. Na Księżycu natomiast ani aktywności wulkanicznej, ani wody póki co nie znaleziono.