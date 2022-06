Co daje przesiadka na lepszego iRobota? Czy warto dopłacić do stacji dokującej? Roomba e5 vs i7+

W przypadku poprzedniej Roomby pojemnik zapychał się w połowie drugiego cyklu sprzątania, więc tak naprawdę za każdym razem, gdy robot wrócił do stacji dokującej, trzeba było go podnosić i przenosić do kuchni, by zutylizować zebrany kurz i kocie kłaki. Nowy robot sprząta z kolei cały dom codziennie, a ze stacji dokującej podnoszę go tylko raz w tygodniu, aby wyciągnąć włosy i sierść z kółek (liczę na to, że kolejne wersje i ten problem rozwiążą!).