Disney+ przelał mi 60 zł. Właśnie tak powinna wyglądać obsługa klienta

Chociaż usługa dopiero dzisiaj ruszyła, to sprawę załatwiłem w niecały kwadrans, wliczając w to czas oczekiwania na połączenie (automat do tego oferuje, że oddzwoni, a my nie stracimy miejsca w kolejce). Konsultantka okazała się miła i pomocna. Jak tylko przedstawiłem sprawę, sama zaproponowała rozwiązanie: środki wydane w nocy wróciły na mojego PayPala, a ja mogłem aktywować konto Disney+ w lepszej cenie.