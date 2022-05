An-225 Mrija zostanie odbudowany! Prezydent Ukrainy mówi, że będzie to kosztowało 800 mln dolarów

Warto tutaj podkreślić, że choć 800 mln dol. to potężna kwota, to według ekspertów może się okazać, że to zdecydowanie za mało. Specjaliści z Ukroboronpromu przekonują, że na zbudowanie nowego samolotu potrzeba co najmniej pięciu lat i 3 miliardów dolarów. Inna kwestia, że tak naprawdę za budowę powinna zapłacić Rosja, bo to ona odpowiedzialna jest za zniszczenie Mriji.