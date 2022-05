PS5 z WiFi 6 nie potrzebuje kabla - test TP Link Archer GX90

Aby w pełni wykorzystać możliwości PS5 i WiFi 6, podłączyłem konsolę do popularnego routera wysokiej jakości dedykowanego graczom: TP Link Archer GX90. GX90 jest wymieniany jako jeden z kilku najlepszych routerów dla domowego gospodarstwa na świecie, zwłaszcza, jeśli mamy w domu kilku graczy. To trzypasmowa bestia z możliwością wyodrębnienia osobnego pasma do 4,8 Gb/s tylko do grania, z wbudowanymi narzędziami do optymalizacji ruchu w grach wideo i minimalizacji interferencji innych urządzeń, do tego z portem WAN 2,5 Gbps gotowym na najlepsze oferty sieci światłowodowej.