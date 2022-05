Sonda odkryła szron na równiku Marsa. Nikt wcześniej go nie zauważył

Oczywiście jest to w dużej mierze suchy szron, tj. zmrożony dwutlenek węgla. Dlaczego go nie widać? Badacze podejrzewają, że ze względu na rzadką atmosferę na Marsie, Słońce bardzo szybko jest w stanie usuwać szron, który gromadzi się w ciągu nocy. Dwutlenek węgla nawet nie topnieje, a od razu odparowuje w ciągu zaledwie kilku minut od momentu, gdy padnie na niego promieniowanie słoneczne. Co więcej, szron jest tam wymieszany z drobnymi ziarnami pyłu, które doskonale maskują jego obecność na powierzchni.