Nothing Phone miał być "inny niż wszystko, co dotąd widzieliśmy".

Póki co zapowiada się jednak na dokładnie to samo, co widzimy wszędzie. Jeśli jedyną istotną różnicą Nothing Phone (1) względem dziesiątków średniaków z Androidem ma być autorska nakładka Nothing OS, to szkoda miejsca w wirtualnej szpalcie, by się nad tym telefonem rozwodzić, zwłaszcza że nakładkę Nothing Launcher możemy przetestować już teraz i... tak naprawdę nie ma w niej nic wyjątkowego. Wstępne doniesienia nie wskazują na to, byśmy mieli mieć do czynienia z produktem jakkolwiek rewolucyjnym, a raczej do bólu wtórnym, który zginie w zalewie produktów konkurencji.