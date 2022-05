O postępowaniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz pierwszy zrobiło się głośno we wrześniu ubiegłego roku. Prezes UOKiK-u wyraził zamiar uporządkowania sytuacji na rynku reklamy w mediach społecznościowych i plagą nieoznaczonych reklam. - Chcemy uporządkować rynek treści sponsorowanych w portalach społecznościowych, tak aby internauci dostawali jasny przekaz, co jest reklamą, a co obiektywną recenzją produktu - deklarował.