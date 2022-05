Teraz zaś, korzystając z promocji w sklepach RTV Euro AGD, możemy zaoszczędzić 200 zł przy zakupie nowego zegarka Huawei Watch GT 3 Pro, a do tego otrzymać za złotówkę jeden z dwóch gadżetów – do zegarków 46 mm otrzymamy słuchawki Huawei FreeBuds 4, zaś do zegarków 43 mm nietuzinkowe słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick. Promocja potrwa do 5 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.