Dziękuję - to właśnie chcemy wyrazić tymi wszystkimi rysunkami, kartkami i prezentami, choć czasem nie umiemy albo trudno dobrać nam odpowiednie słowa. Wiele mówi się o tym, jak ważne jest nieutracenie siebie, kiedy na świecie pojawiają się dzieci. To one zajmują większość czasu rodziców, którzy jeszcze chwilę temu byli beztroskimi młodziakami, oddającymi się swoim hobby czy marzeniom na przyszłość, czasem nierzeczywistym. Dzieci te plany i pomysły redefiniują i to właśnie dzień mamy może być najlepszym pretekstem, by ukochanej osobie przypomnieć: znajdź czas dla siebie i pamiętaj o sobie. A także by podziękować za trud, który włożyła, abyśmy my dziś mogli być tymi, którymi jesteśmy.



Choć każdy rozumie relaks i chwilę dla siebie nieco inaczej, domowe SPA z pewnością wynagrodzi każdej mamie czas spędzony na różnych obowiązkach, niezależnie od jej wieku. Douglas w tym roku zadbał o to, by mamy mogły poczuć się jeszcze bardziej wyjątkowo. Dzięki współpracy z Yes i ambasadorką Olą Żebrowską możecie podarować mamie nie tylko kosmetyki, ale także biżuterię. Przy skompletowaniu prezentu z wybranych marek na kwotę 399 zł dodatkowo otrzymacie ekskluzywną, srebrną bransoletkę pokrytą złotem i ozdobioną białą perłą. Wystarczy, że skorzystacie z karty Douglas lub założycie ją przy okazji zakupów.