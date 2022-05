CalDigit TS3 Plus. Wady i zalety stacji dokujących po 3 latach

Przez ostatnie trzy lata na moim biurku gościło wiele laptopów. Od prywatnego MacBooka czy ZenBooka Pro Duo, poprzez dziesiątki maszyn testowych - zarówno smukłych i lekkich ultrabooków jak i potężnych laptopów dla graczy. Każdy z nich, jeśli tylko dysponował odpowiednim gniazdem, podłączałem do stacji dokującej Thunderbolt 3. Zależało mi na jak najwyższej jakości, bo wiedziałem, że to właśnie stacja dokująca będzie zarówno sercem, jak i newralgicznym punktem takiego setupu, toteż nie szczędziłem grosza i od razu kupiłem urządzenie z niemal najwyższej półki - CalDigit TS3 Plus. W 2019 r. zapłaciłem za tę stację dokującą ok. 1400 zł, plus blisko 200 zł na dodatkowy, dłuższy kabel Thunderbolt, bo ten dołączony do zestawu (0,7 m) okazał się nieco za krótki.