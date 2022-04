Pierwsza oficjalna zapowiedź The Elder Scrolls VI miała miejsce już trzy lata temu, podczas E3 2018. Od tego czasu na świecie wydarzyło się naprawdę dużo, co być może jest przyczyną faktu, że o grze nie wiemy nic. Bethesda zaserwowała nam jedynie półminutową zajawkę, na której widzimy krajobraz górski i tytuł "The Elder Scrolls VI". Nie poznaliśmy nawet podtytułu gry.