Robimy tani smart home. Ile trzeba wydać i czy to ma sens?

Druga kamerka jest nieco bardziej rozbudowana. Model C210 oferuje te same funkcje, ale różni się konstrukcją umieszczoną na obrotowej bazie. Silniczki sprawiają, że z poziomu kamery można dobierać kąt obrotu bazy i kąt nachylenia oczka obiektywu. Całość jest przez to sporo większa, choć nadal bardzo lekka. Obie kamery możemy postawić na płaskiej powierzchni bądź skorzystać z mocowania "do góry nogami" do sufitu czy półki. Wystarczy przykręcić lub przykleić do górnej powierzchni płytkę montażową, a kamerkę wpinamy bezpośrednio do płytki.