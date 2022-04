Jeśli zaś wybierzemy wkładki zamknięte i tryb Focus EQ, Sennheiser Sport True Wireless odetną nas od otoczenia, co przyda się np. na siłowni. Trzeba tylko podkreślić, że nie będzie to ten sam rodzaj odcięcia co przy ANC, bo te słuchawki nie oferują aktywnej redukcji hałasu. Sennheiser proponuje za to zaawansowaną manipulację korektorem graficznym, co w połączeniu z dopasowaną konstrukcją powinno zaowocować dostatecznie dobrą separacją użytkownika od świata zewnętrznego.