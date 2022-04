Poco F4 GT w naszych rękach. Ma wydajność jak w smartfonach za 6000 zł

Co dostajemy w tej cenie? Przede wszystkim niezwykłą wydajność, bo mówimy o absolutnie topowym procesorze Snapdragon 8 Gen. 1 wspieranym przez 8 lub nawet 12 GB RAM. Do tego dochodzi wbudowana pamięć 128 lub 256 GB. Co więcej, mamy do czynienia z szybkimi modułami pamięci: RAM działa w standardzie LPDDR5, a pamięć masowa w UFS 3.1. Jest to specyfikacja rodem z absolutnie najszybszych smartfonów na rynku, które nierzadko kosztują nawet 6000 zł. Na ten moment nie ma mocniejszych smartfonów z Androidem.