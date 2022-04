Możesz już kupić Oppo Find X5 Pro. Cena jest wysoka, ale warta grzechu

O ile Oppo Find X5 Pro zachwyca możliwościami, tak jego cena sprawia, że dla większości konsumentów pozostanie on co najwyżej obiektem westchnień. Co innego Oppo Reno 7 5G, który… cóż, do złudzenia przypomina OnePlusa Nord 2 i podobnie jak on oferuje to, co najbardziej niezbędne. Wszystko to zamknięte w eleganckiej obudowie wykończonej efektem Reno Glow, znanym z poprzednich odsłon serii.