Brzmi niedorzecznie, ale to rewolucyjny pomysł. Oto neurokomputer z miodowymi procesorami

Obecnie konwencjonalne systemy komputerowe oparte są na tak zwanej architekturze von Neumanna. Nazwana na cześć swojego twórcy architektura ta obejmuje wejście - zwykle z klawiatury i myszy, oraz wyjście - takie jak np. monitor. Posiada również jednostkę centralną oraz pamięć przechowującą dane i instrukcje programu, które pozwalają na przetwarzanie danych. Przesyłanie danych przez wszystkie te mechanizmy, od wejścia, przez przetwarzanie, przez pamięć, aż do wyjścia, wymaga dużo mocy. "Dużo" przynajmniej w porównaniu z ludzkim mózgiem, mówi Zhao.

Na przykład superkomputer Fugaku zużywa do działania ponad 28 megawatów mocy, co odpowiada mniej więcej 28 milionom watów, podczas gdy mózg zużywa tylko około 10 do 20 watów.