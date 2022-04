Czy jesteś gotowy na 5G? Podpowiadamy, jaki smartfon i ofertę wybrać

Cena nie jest więc dziś argumentem przeciwko wyborowi smartfona z 5G i zdecydowanie warto zwrócić uwagę podczas wyboru nowego telefonu, by był on wyposażony w ten typ łączności. Bo nawet jeśli dziś z niego nie skorzystamy, to operatorzy tacy jak Play rozbudowują swoją sieć w takim tempie, iż prawdopodobnie łączność 5G stanie się dla nas dostępna znacznie wcześniej, niż przyjdzie czas wymiany smartfona na nowy model. Dobrze więc już teraz być gotowym, by za kilka lat nie okazało się, że trzeba będzie kupić nowy telefon tylko po to, by mieć w nim szybki internet.