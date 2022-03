Jak szewc bez butów chodził - case study WebWave. Rebranding pomoże Dawidowi w stawieniu czoła Goliatowi

… jak sparafrazować można znane powiedzenie („Content is the king”). Przykłady można mnożyć, a pokazują one jedno: nie wystarczy mieć najlepszy produkt, trzeba go jeszcze umieć sprzedać. Reklamy, kampanie promocyjne, banery czy spoty – wszystkie mają na celu promocję i konwersję, np. na sprzedaż ze strony internetowej. Dziś to właśnie ona znów zyskuje miano online’owej wizytówki biznesu, w opozycji np. do profilu w mediach społecznościowych. Ten drugi tworzy się jednak zdecydowanie prościej. Wystarczy wybrać kilka zdjęć, wpisać najpotrzebniejsze informacje w formatkę i już można zacząć się komunikować.