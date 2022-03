Spotify w komunikacie - dla serwisu iMore - tłumaczy, że decyzja jest trudna, a jej okoliczności ciężkie, jednak "nadal wierzy, że bardzo ważne jest, by serwis działał w Rosji". Dlaczego? Jak twierdzi Spotify w komunikacie, chodzi o dostarczanie wiarygodnych i niezależnych informacji Rosjanom. Ciekawa to próba przyklejenia sobie łatki obiektywnego źródła informacji do usługi, której kluczową treścią jest muzyka, a nie newsy czy reportaże. No, ale skoro można się ogrzać w cieple tych "dobrych", którzy też mieli obawy o dostęp Rosjan do źródeł informacji, to czemu nie?