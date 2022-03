A skoro jej nie miał, to oznaczać może dwie rzeczy: po pierwsze w Google News pojawiały się "fałszywe wiadomości dotyczące specjalnej operacji wojskowej", a po drugie skoro tak, to należy włączyć cenzurę. W ten sposób Rosjanie mieszkający w Rosji nie dowiedzą się z Google News, że tak naprawdę wojska Putina dostają łomot, a Ukraińcy mobilizują się odwrotnie proporcjonalnie do poborowych wciśniętych w rosyjskie czołgi. "Potwierdzamy, że część osób ma problemy z dostęp do strony i aplikacji Google News w Rosji. Nie wynika to z powodu problemów technicznych po naszej stronie" - pisze Google w komunikacie dla agencji Reuters. Firma dodaje w depeszy Reutersa, że mocno pracuje nad tym, by serwisy takie jak Google News utrzymały się w Rosji jak najdłużej.