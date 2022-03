Samsung Galaxy A73 5G oficjalnie. Aparat 108 Mpix w przystępnej cenie

Nie znamy też ceny, ale można się spodziewać, że skoro w Polsce A53 kosztuje 2099 zł, to większy A73 będzie kosztował co najmniej 2499 zł. A raczej kosztowałby, gdyby kiedykolwiek trafił nad Wisłę. Póki co jednak rzecznik polskiego oddziału Samsunga poinformował nas, iż nie ma takich planów, a Galaxy A73 5G nie jest modelem przeznaczonym do sprzedaży w Polsce.