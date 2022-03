Ostateczny robot sprzątający. Roborock S7 MaxV - recenzja

To w dużej mierze zależy od tego, co się stało z tą podłogą, że chcemy ją umyć. Jeśli całymi dniami pracowaliśmy w ogródku, nanosząc kilogramy błota, które potem zaschło i przywarło do szczelin w porowatych kaflach, to nie, to jeszcze nie ten poziom, nawet pomimo tego, że Roborock obiecuje mycie soniczne z częstotliwością 3000 na minutę i odpowiednim dociskiem mopa. A przynajmniej nie uda nam się idealnego efektu uzyskać za pierwszym razem.