Japonia pobiła rekord szybkości internetu. Nie wystarczą gigabity, trzeba liczyć w terabitach

Prędkość 319 Tb/s jest wręcz niewyobrażalna, bo mówimy tu o przesyłaniu 39,9 terabajta danych w ciągu jednej sekundy. Jest to prędkość 7,6 mln większa, niż wynosi transfer w przeciętnym amerykańskim domu. Na takim łączu można pobrać w ciągu sekundy ok. 80 tys. filmów, o ile oczywiście mielibyśmy odpowiednio dużą przestrzeń dyskową, by pomieścić ten ogrom danych.