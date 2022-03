Mopowanie w tym modelu odbywa się za pomocą szczotki rolkowej, która nasączana jest czystą wodą za pośrednictwem ośmiu otworów. Co istotne brudna woda zasysana jest innym kanałem tak, by uniemożliwić zanieczyszczenie kanału czystego. Czyszczenie szczotki odbywa się już w trakcie sprzątania. Po nim zaś możemy uruchomić funkcję samooczyszczenia za pomocą strumienia wody pod dużym ciśnieniem. Służy do tego osobny przycisk. Producent chwali się dobrym uszczelnieniem konstrukcji, co ma zapobiegać przeciekom brudnej wody do czystej.