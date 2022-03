Jak wskazują badacze, dym z pożarów sprowokował łańcuch reakcji chemicznych, które w efekcie doprowadziły do spadku ilości ozonu nad półkulą południową. Tego naukowcy się nie spodziewali. Co więcej, skala tego zjawiska także wydaje się być niepokojąca. Na średnich południowych szerokościach geograficznych ubyło z atmosfery ok. 1 proc. ozonu. Niedużo? Wystarczy zwrócić uwagę na to, że na przestrzeni ostatnich lat warstwa ozonowa odbudowywała się w tempie 1-3 proc... na dekadę. Spadek ilości ozonu odnotowany w marcu 2020 roku został odbudowany dopiero dziewięć miesięcy później. Przy rosnących średnich temperaturach rocznych możemy się jednak spodziewać, że pożary będą coraz częstszym problemem, a nie coraz rzadszym. To z kolei oznacza, że choć pożary same w sobie raczej nie będą powiększać dziury ozonowej, to mogą skutecznie spowolnić jej zmniejszanie i zanikanie.