Piorun uderzył w samolot Miley Cyrus. Co dzieje się ze statkiem powietrznym w takiej sytuacji?

Naukowcy wskazują, że typowy duży samolot pasażerski co najmniej raz w roku uderzany jest przez piorun podczas lotu. Tymczasem ostatni przypadek katastrofy samolotu spowodowanej przez uderzenie pioruna miał miejsce ponad 50 lat temu. Wtedy to akurat piorun tak trafił, że doprowadził do eksplozji zbiornika paliwa.