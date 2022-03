Większa masa wynika więc z faktu, iż M1 Ultra prawdopodobnie potrzebuje lepszego układu dyspersji ciepła, który nie jest wymagany w przypadku M1 Max, co jest w pełni logiczne, zważywszy na to, iż ten sam czip udało się bezproblemowo schłodzić w 16-calowym laptopie (14-calowy MacBook Pro ma pewne ograniczenia termiczne). Oficjalna odpowiedź sugeruje, że radiator M1 Ultra nie tylko wykonano z innego materiału, ale jest on również większy do aluminiowego modułu w M1 Max, co pozwala mieć nadzieję na efektywne chłodzenie tego potężnego układu.