Trwają dni HP w RTV Euro AGD. Jaki komputer warto kupić?

HP Spectre x360 to komputer z wyżej półki cenowej o mocnej specyfikacji technicznej. Znajdziemy tu procesor Intel Core i7 11. generacji 1165G7 i 16 GB RAM. Szybki dysk SSD w standardzie PCIe NVMe M.2 ma pojemność 1 TB. Akumulator urządzenia naładuje się do połowy w 45 minut i pozwoli na pracę do 19 godzin.