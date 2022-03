Rosyjski oligarcha chciał zatankować swój superjacht. Norwedzy kazali mu wiosłować do domu

Jacht Ragnar to piękna jednostka o długości 68 metrów i wartości 85 milionów dolarów. Roczny koszt jej utrzymania szacuje się na 5 - 8 mln dol. Mieści w luksusowych warunkach 12 gości i 17 członków załogi. Niestety Ragnar ma problem: należy do rosyjskiego oligarchy i nikt nie chce go zatankować.