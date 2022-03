Organy do transplantacji chcą dostarczać przez orbitę. Wymyślili kapsuły, które wylądują w dowolnym miejscu na Ziemi

Założyciele Inversion przekonują, że kiedy już ceny wynoszenia ładunków na orbitę spadną do akceptowalnego poziomu, będzie można wynosić na orbitę tysiące takich kapsuł, np. zawierających organy gotowe do przeszczepu. Taka kapsuła, krążąc wokół Ziemi mogłaby przechowywać ładunek nawet do 5 lat. Jakby nie patrzeć warunki nieważkości są idealne do przechowywania delikatnych obiektów, jak organy, które na powierzchni Ziemi po takim czasie nie nadawałyby się do niczego. W sytuacji awaryjnej dowolny szpital na Ziemi mógłby skontaktować się z firmą i poprosić o dostarczenie organu na Ziemię. W tym momencie firma uruchamia silniki kapsuły, które sprowadzają ją w ziemską atmosferę z prędkością 25-krotnie większą od prędkości dźwięku. Po wstępnym wyhamowaniu w atmosferze kapsuła miałaby opadać na powierzchnię Ziemi na spadochronach w odległości ok. 10 km od miejsca docelowego, np. szpitala.