Hakerzy szantażują Nvidię. Chodzi o ograniczenie wydajności kart graficznych dla górników.

Grupa posługująca się kryptonimem LOPSUS$ zaatakowała w ubiegłym tygodniu serwery Nvidii. Na skutek ataku pracownicy firmy stracili dostęp do skrzynek mailowych, zaś Nvidia zmuszona była wyłączyć część systemów, by uniknąć dalszych szkód. LOPSUS$ twierdzą, iż wykradli z serwerów blisko 1 TB danych i teraz szantażują "zielonych", by ci ułatwili życie górnikom kryptowalut.